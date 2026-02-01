Yeşilay Isparta'da 27 Bin Kişiye Bağımlılığı Anlattı - Son Dakika
Yeşilay Isparta'da 27 Bin Kişiye Bağımlılığı Anlattı

01.02.2026 11:16
Yeşilay, 2022'de Isparta'da 27 bin kişiye bağımlılık risklerini anlatan eğitimler düzenledi.

İnsanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla eğitim, etkinlik ve farkındalık çalışmaları yürüten Yeşilay, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye bağımlılığın risklerini anlattı.

Alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden Yeşilay ekibi, yıl boyunca çocuklara, gençlere, ailelere ve farklı meslek gruplarına yönelik çeşitli faaliyetlere imza atıyor.

Uzman psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve gönüllülerden oluşan ekip, Isparta'da geçen yıl 27 bin kişiye ulaşarak, bağımlılığın tehlikeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Yeşilay Isparta Şube Başkanı Fatih Hakkı Meydan, AA muhabirine, Isparta Danışmanlık Yeşilay Merkezi'nde (YEDAM) alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları alanında ücretsiz ve gizlilik esaslı psikososyal destek hizmeti sunduklarını söyledi.

Merkezin 2019 yılından bu yana yaklaşık bin danışana hizmet verdiğini anlatan Meydan, "Geçen yıl Isparta genelinde yürüttüğümüz önleyici ve farkındalık çalışmalarıyla 27 bin kişiye bağımlılıkla mücadele yöntemlerini anlattık. Bu süreç yalnızca bireyleri değil, aileleri ve toplumun her kesimini ilgilendiren bir süreçtir." dedi.

Isparta'nın üniversite kenti olduğunu ve bu açıdan gençlere yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirten Meydan, üniversite gençlerini bağımlılık risklerine karşı bilinçlendirmeye yönelik aktiviteler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sanal kumar tehdidi

Kumar bağımlılığı başvurularında artış gözlemlediklerini aktaran Meydan, "Son yıllarda merkezimize başvuran danışanlarımızın büyük bölümü kumar bağımlılığı nedeniyle destek alıyor. Her 100 danışanımızdan 70 ila 80'i kumar bağımlılığı sebebiyle YEDAM'a başvuruyor. Özellikle sanal kumar bağımlılığı, aileleri ve gençleri ciddi şekilde tehdit ediyor." diye konuştu.

YEDAM'da verilen destek hizmetlerinin etkili sonuçlar verdiğini ifade eden Meydan, "Alanında uzman psikologlarımızın sunduğu desteklerden faydalanan danışanlarımızın yaklaşık yüzde 80'i ilk üç ay içerisinde kumarı hayatından çıkarmaktadır. Kumar bağımlılığından YEDAM'la kurtulmak mümkündür." dedi.

Meydan, danışanların ücretsiz 115 numaralı telefonu arayarak bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Isparta, Güncel

