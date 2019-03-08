"Yıkılmadım Ayaktayım"a Yoğun İlgi

Sevda Türküsev'in yaşanmışlıklarından hareketle kendini cesur bir şekilde ortaya koyduğu "Yıkılmadım Ayaktayım" adlı yeni kitabının tanıtım gecesi özel bir davetle gerçekleşti. Yayınlandığı günden bugüne ses getiren "Yıkılmadım Ayaktayım"ın tanıtım gecesine çok sayıda davetli katıldı.

6 Mart Çarşamba günü Dossi Dossi Otel'de gerçekleşen gecede Sevda Türküsev sevgi, aile, inanç, paylaşım, acılar ve kayıpları harmanladığı yeni kitabını tanıttı. Yıkılmadım Ayaktayım ile ilgili merak edilenleri anlatan Türküsev, gecenin sonunda katılımcılar için kitabını imzaladı.

Bir kadının varoluş mücadelesini bazen güldüren bazen de düşündüren hikayelerle anlatan Türküsev: "Yeni kitabım "Yıkılmadım Ayaktayım"ın lansmanını gerçekleştirdiğimiz geceye gelen ve benimle heyecanımı paylaşan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede raflarda yer almasına rağmen yayınlandığı günden itibaren "Yıkılmadım Ayaktayım"a okuyucuların gösterdiği yoğun ilgi beni çok mutlu ediyor. İmza günleriyle de okuyucularla bir araya geleceğiz." dedi.

Bir kadının varoluş mücadelesini bazen güldüren bazen de düşündüren hikayelerle anlatan "Yıkılmadım Ayaktayım" insanın gittikçe yalnızlaştığı dünyada aslında hiç de yalnız olmadığını vurguluyor. Etkileyici, akıcı ve esprili bir anlatıma sahip olan kitap, hikayesini yeniden yazmak isteyenlere eğlenceli tavsiyeler ve formüller de veriyor.