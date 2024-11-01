Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

11. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nde ödüller, Dilek Cambazoğlu ve BİL Eğitim Kurumları'na verildi.

01.11.2024 14:28
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(İSTANBUL) - Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından düzenlenen 11. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri, Sheraton Otel Ataşehir'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.  Yılın Eğitim Profesyoneli Ödülü'nü Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu aldı. Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası Ödülü bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kavram Eğitim Kurumları'na verildi. Yılın Eğitimde En İyi Kültür ve Sanat Projesi Ödülü ise  "Gelecek Sahnede" programıyla BİL Eğitim Kurumları'nın oldu.

Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından düzenlenen 11. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri ödül töreni  Sheraton Otel Ataşehir'de yapıldı.  Yılın Eğitim Profesyoneli Ödülü'nü Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu'na, Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası Ödülü 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kavram Eğitim Kurumları'na, Yılın Eğitimde En İyi Kültür ve Sanat Projesi Ödülü ise  "Gelecek Sahnede" programıyla BİL Eğitim Kurumları'na verildi.

Yılın Eğitim Profesyoneli Ödülü Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu'na

"Yılın Eğitim Profesyoneli Ödülü"nü alan Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu, yaptığı konuşmada, bu ödülü tüm eğitim camiası adına aldığını söyledi. Cambazoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün izinde, teknoloji yolunda, bilim yolunda, aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için yola devam ettiklerini vurguladı.

Cambazoğlu şunları söyledi:

"Sahneye tek başıma çıktım ancak arkamda güçlü bir ekip var. Bizler eğitim meşalesini, güçlü yarınlar için yurdumuzun dört bir yanına taşıyoruz. Daha güçlü bir gelecek için ödülü alıyor, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Sayın Prof. Dr. Serhat Akpınar ve Eğitim Girişimcisi Sayın Ümit Kalko başta olmak üzere, Girne Koleji'nin değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve bu ödüle bizleri layık gören Artı Eğitim Dergisi'ne teşekkür ediyorum."

Yılın Eğitimde En İyi Kültür ve Sanat Projesi Ödülü BİL Eğitim Kurumları'na

Bu yıl "Yılın Eğitimde En İyi Kültür ve Sanat Projesi" ödülü, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlayan BİL Eğitim Kurumları'nın "Gelecek Sahnede" programına verildi. BİL Eğitim Kurumları, öğrencilerinin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini önemseyen bir eğitim anlayışı benimsiyor. "Gelecek Sahnede" Online Müzik Yarışması, teknoloji ve sanatın birleştiği benzersiz bir proje olarak, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyor.

Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası Ödülü Kavram Eğitim Kurumları'na

Törende, "Yılın Geçmişten Geleceğe Eğitim Mirası Ödülü" de bu yıl 50. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kavram Eğitim Kurumları'na verildi. Kavram Eğitim Kurumları Kurucusu ve Onursal Başkanı Bahattin Durmuş, ödülü tüm eğitim camiası adına aldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün izinde, teknoloji ve bilim yolunda aklı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için yola devam ediyoruz" dedi. Işık, 15 kampüs, 26 okul ve 48 kurstan oluşan kurumlarının, kaliteli eğitim ve köklü deneyim anlayışıyla, bilimde çağdaş, fikirde özgür nesiller yetiştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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