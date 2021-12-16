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Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek - Son Dakika

Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek

16.12.2021 12:49
Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan INFLOW Awards'21 Influencer ödülleri 20 Aralık akşamı İstanbul'da özel bir otelde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan INFLOW Awards'21 Influencer ödülleri 20 Aralık akşamı İstanbul'da özel bir otelde gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Sosyal medyada milyonlarca takipçiye sahip Influencerlar'ın ödüllendirileceği törende 18 farklı kategoride ödül verilecek. 4 kategoride halk oylaması, 14 kategoride ise deneyimli jüri üyelerinin ortak kararıyla, Influencerlar ödüllerine kavuşacak. CZN Burak, Rachel Araz, Jahrein, Duygu Özaslan gibi onlarca Influencer'ın finalist olarak yer aldığı törende yılın en iyi Influencerlar'ı belirlenecek.

Geliştirdiği projelerle Influencer dünyasını bir araya getiren INFLOW Network, bu sene dördüncü kez en iyi Influencerlar'ı ödüllendirmeye hazırlanıyor. 20 Aralık akşamı Youtube'da yayınlanacak INFLOW Awards'21 ile 18 ayrı kategoride influencerlar ödüllerine kavuşacak.

Sosyal medyada son bir yıl boyunca etkileşim gösteren birçok Influencer'ın finalist olarak yer aldığı INFLOW Awards'21'de halk oylaması ve jüri kararları 30 Kasım'da tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı 20 Aralık akşamı 18 ayrı kategorideki "En İyi Influencer" ödüllendirilecek. Milyonlarca takipçiye sahip isimlerin yer alacağı gece pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşecek. İstanbul'daki Panoffect ekranlarında kazanan QR kodu yakalayarak çekime katılmaya hak kazanan katılımcılar, favori influencerlarıyla tanışma şansı elde edecek.

Ödül töreni kapsamında En İyi Instagram Influencer'ı, En İyi Twitch Influencer'ı, En İyi TikTok Influencer'ı ve En İyi Youtube Influencer'ı kategorilerinin kazananları halk oylamasıyla belirlendi. Aralarında INFLOW Network Kurucu Ortakları Afşın Avcı, Neşet Dereli ve Emre Gelen; Facebook Ajans Partneri Serkan Tavşanoğlu, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslıhan Nasır, Raffles Istanbul Pazarlama Direktörü Deniz Met, ve Yemeksepeti CMO'su Barış Sönmez gibi sektör temsilcilerinin yer aldığı jüri ise 14 farklı kategoride kazanan isimlere karar verdi.

INFLUENCERLAR'I FARKLI ALANLARDA BİR ARAYA GETİRİYORUZ

INFLOW Awards'21 hakkında konuşan INFLOW Network ve GAIA Kurucu Ortağı Afşın Avcı, "Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz INFLOW Awards'21 yine tüm yıl boyunca ürettiği içeriklerle milyonlarca takipçinin beğenisini kazanmış isimlerden oluştu. Son yıllarda Influencerlar'ın etkisi hem markalar hem de takipçiler önünde çok büyük değer kazandı. INFLOW Network olarak gerçekleştirdiğimiz INFLOW Global Summit'i geçtiğimiz ay noktaladık. Antalya'da global ve ulusal onlarca Influencer'ı ağırlama imkanı bulduk. INFLOW Global Summit ve INFLOW Awards'a olan takipçi ilgisi sektörün büyümesinde büyük rol oynuyor. Bugün Influencerlar sadece marka iş birliklerinde değil yenilikçi birçok mecra ve teknolojide ön planda yer alıyor. NFT ve Metaverse kavramlarını en hızlı ve dinamik uygulayan isimlerin başında Influencerlar geliyor. Dijital dünyada içerik üretmeye hakim isimler gelecekte hayatımızın bir parçası olacak bu evrenlere çok daha kalıcı izler bırakabiliyor. INFLOW Awards işte bu bağlamıyla milyonlarca takipçiye ulaşan isimlerin ödüllendirilmesi açısından önem taşıyor. Halk oylaması ve jüri kapsamındaki farklı mecra ve kategori ödülleriyle bu sene dördüncü kez düzenlediğimiz INFLOW Awards'21'de ödül alacak Influncerlar başta olmak üzere finale kalan tüm Influencerları tebrik ederiz. Oy kullanan tüm sosyal medya takipçilerine ve jüri üyelerimize ise sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

SOSYAL MEDYANIN EN TANINMIŞ İSİMLERİ TÖRENDE OLACAK

Sosyal medyadaki birçok farklı platformda yüz milyonlarca takipçiye sahip Influencerlar INFLOW Awards'21 sahnesinde olacak.

Son yılların en hızlı büyüyen sosyal medya plaformu TikTok özelinde oylamaya açılan En İyi TikTok Influencer'ı kategorisinde Meriç İzgi, Ezgizem, Yeliz Korkmaz, Berkejuan, CZN Burak, Cemre Solmaz, Emrullah Sürmeli, Cellat36, Ceren Yaldız ve Orhan Çayan aday gösterildi.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Instagram'da içerik üreten Influencerların yer aldığı En İyi Instagram Influencer'ı kategorisinde Şeyda Erdoğan, Sude Alkış, Damla Kalaycık Dedeoğlu, Cansu Dengey, Duygu Özaslan, Rachel Araz, Aykut Elmas, Burak Altındağ ve Zeynep Aleyna Şen halk oylamasına sunuldu.

Oyun dünyasının önemli yayın platformlarından Twitch içerisindeki yayıncıların yer aldığı En İyi Twitch Influencerı kategorisinde UNLOSTV, Duygu Köseoğlu, wtcN, Pqueen, Berk Tepe, Kendine Müzisyen, Jahrein, Miafitz ve Elraenn halk oylamasına sunulan bir diğer kategori oldu.

Dünyanın en büyük video içerik platformlarından Youtube'da içerik üreten youtuberların yer aldığı En İyi Youtube Influencerı kategorisinde Refika'nın Mutfağı, Rachel Araz, Meryem Can, Damla Altun, Ali Biçim, Alper Rende, Chaby Han, Noluya Ya?, Sibil Çetinkaya, Kalt kanalları yer aldı.


Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek
Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek
Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek

Rachel Araz, İstanbul, Youtube, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılın 'Influencerlar'ı INFLOW Awards'21'de ödüllendirilecek - Son Dakika


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