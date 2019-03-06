Son Dakika Haberleri: YÖK'ten Hitü'ye 3 Yeni Lisansüstü Program İzni

YÖK'ten Hitü'ye 3 Yeni Lisansüstü Program İzni

2 saat önce

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Maliye" tezli yüksek lisans programı ile tezsiz normal öğretim ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programlarının açılmasına ilişkin teklifini onayladı.

YÖK'ten Hitü'ye 3 Yeni Lisansüstü Program İzni, System.String[]
Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde "Maliye" tezli yüksek lisans programı ile tezsiz normal öğretim ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programlarının açılmasına ilişkin teklifini onayladı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni programlarla HİTÜ bünyesinde lisansüstü program sayısının 45'e yükseldiğini bildirdi.

Maliye tezli yüksek lisans programını çevre illerdeki üniversitelerde bulunmaması nedeniyle önemsediğini aktaran Alkan, "Bu programın kamu, özel sektör ve akademik açıdan ortaya çıkan talebe karşılık vereceği düşünülmektedir. Yeni programların açılmasıyla 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, yüzde 309 artışla 45'e yükselmiştir. Yeni açılan programlarımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Maliye, Hitit Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu, Güncel
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