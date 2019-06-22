Son Dakika Haberleri: YÖK'ten üniversite adaylarına 'dijital kariyer rehberliği' modülleri
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YÖK'ten üniversite adaylarına 'dijital kariyer rehberliği' modülleri

30 dakika önce

Yükseköğretim Kurulunca üniversite adaylarının hem okul hem meslek seçiminde daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas'a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi.

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Yükseköğretim Kurulunca üniversite adaylarının hem okul hem meslek seçiminde daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas'a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:13 
Ekonomi
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