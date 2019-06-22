YÖK'ten üniversite adaylarına 'dijital kariyer rehberliği' modülleri

Yükseköğretim Kurulunca üniversite adaylarının hem okul hem meslek seçiminde daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas'a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi.

Yükseköğretim Kurulunca üniversite adaylarının hem okul hem meslek seçiminde daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas'a "Meslek" ve "Tercih" listesi modülleri eklendi.

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