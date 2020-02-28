YÖKDİL'in yapılacağı gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YÖKDİL'in yapılacağı gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak - Son Dakika

YÖKDİL'in yapılacağı gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

7 saat önce

Ankara Valiliği, 2020-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2020-YÖKDİL/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün Pazar günü üç saat boyunca açık olacağını duyurdu.

YÖKDİL'in yapılacağı gün Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak, System.String[]

Ankara Valiliği, 2020-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2020-YÖKDİL/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenler için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğünün Pazar günü üç saat boyunca açık olacağını duyurdu.


Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "1 Mart 2020 Pazar günü yapılacak 2020-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2020-YÖKDİL/1) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında 'sınava giriş belgesi' ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak geçici kimlik belgesi verilmesi için Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü, 1 Mart 2020 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi. - ANKARA

Çankaya, Ankara, YÖKDİL, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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