YOLCULUK: FC Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Juventus'u yendi
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6 Haziran 2015'te FC Barcelona ikinci tiz ve beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu imzaladı. Ivan Rakitic, Alvaro Morata Juventus ile eşitlenmeden önce açılış golünü kaydetti. Fakat Luis Suárez, Barcelona'yı tekrar öne geçirdi ve Neymar, oyunun son vuruşunda 3-1 yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06
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