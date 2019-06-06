Son Dakika Haberleri: YOLCULUK: FC Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Juventus'u yendi
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YOLCULUK: FC Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Juventus'u yendi

26 dakika önce

6 Haziran 2015'te FC Barcelona ikinci tiz ve beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu imzaladı. Ivan Rakitic, Alvaro Morata Juventus ile eşitlenmeden önce açılış golünü kaydetti. Fakat Luis Suárez, Barcelona'yı tekrar öne geçirdi ve Neymar, oyunun son vuruşunda 3-1 yaptı.

6 Haziran 2015'te FC Barcelona ikinci tiz ve beşinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu imzaladı. Ivan Rakitic, Alvaro Morata Juventus ile eşitlenmeden önce açılış golünü kaydetti. Fakat Luis Suárez, Barcelona'yı tekrar öne geçirdi ve Neymar, oyunun son vuruşunda 3-1 yaptı.
YOLCULUK: FC Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için Juventus'u yendi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:06 
6 Haziran, Juventus, Barcelona, Spor
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