Yolsuzlukla suçlanan eski İspanya Kralı Carlos hakkında komisyon kurulması talebi reddedildi - Son Dakika

Yolsuzlukla suçlanan eski İspanya Kralı Carlos hakkında komisyon kurulması talebi reddedildi

13.01.2021 17:07
Yolsuzlukla suçlanan eski İspanya Kralı Carlos hakkında komisyon kurulması talebi reddedildi, System.String[]

İspanya Meclis Başkanlık Divanı, yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan ve ağustosta ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) giden eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkında araştırma komisyonu kurulması önerisini reddetti.

İspanya Meclis Başkanlık Divanı, yolsuzluk iddialarıyla gündemde olan ve ağustosta ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) giden eski İspanya Kralı Juan Carlos hakkında araştırma komisyonu kurulması önerisini reddetti.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile muhalefetteki sol görüşlü ve bölgesel milliyetçilik yapan 6 küçük partinin inisiyatifiyle getirilen, Juan Carlos'un geçmişteki harcamaları hakkında araştırma komisyonu kurulması önerisi, muhalefetteki sağ görüşlü partiler ve hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) oylarıyla reddedildi.

PSOE, siyasi ideolojisi açısından cumhuriyetçi bir gelenekten gelmesine rağmen "parlamenter monarşi" ile yönetilen İspanya'da Kraliyet Ailesi'ni ülkedeki istikrarın garantisi olarak görmeye devam ediyor.

PSOE'den milletvekili olan, Savunma Bakanı Margarita Robles de partisinin tutumunu savunurken meclisin eski Kral Carlos'un harcamalarını araştırmasının uygun olmadığını söyledi.

Koalisyon ortağı Unidas Podemos'u "devletin kurumlarını sorgulamakla" suçlayan Robles, Başbakan Pedro Sanchez'in ise parlamenter monarşiye desteğini şüphe götürmeyecek şekilde gösterdiğini vurguladı.

Yolsuzlukla suçlanan eski Kral, 6 aydır ülke dışında yaşıyor

İspanya'da, üç yolsuzluk iddiasından hakkında açılmış savcılık soruşturması bulunan Juan Carlos'un 3 Ağustos'ta ülkeyi terk etme kararı aldığı açıklanmış, ardından aynı tarihte BAE'ye gittiği duyurulmuştu.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziranda kesilmişti.

Carlos ayrıca, vergi borcunu kapatmak için avukatı aracılığıyla önceki aylarda maliyeye 678 bin 393 avroluk ödeme yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolsuzlukla suçlanan eski İspanya Kralı Carlos hakkında komisyon kurulması talebi reddedildi - Son Dakika


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