Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adapazarı ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BK 892 plakalı Ford marka otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Kamil Dikmen'e (65) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dikmen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.