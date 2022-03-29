Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

29.03.2022 17:10
Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek

Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadırda ramazan süresince günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Yozgat Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu çadırda ramazan süresince günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan ayı boyunca günlük 500 kişilik sıcak iftar yemeği vereceklerini belirten Köse, "Aşevimizden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunduğumuz yemek hizmetleri de aynı şekilde sürecek. Ramazan dolayısıyla konaklarımızda dini, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunacağız. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da çocuklara özel iftar programı düzenleyeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yozgat Belediyesi günlük 500 kişiye iftar yemeği verecek - Son Dakika


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