Son Dakika Haberleri: Yozgat'ın Eğitim Sorunları Ele Alındı

Yozgat'ın Eğitim Sorunları Ele Alındı

46 dakika önce

Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitimin sorunları ele alındı.

Yozgat'ın Eğitim Sorunları Ele Alındı, System.String[]
Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitimin sorunları ele alındı.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, üniversiteye giriş sınavının yaklaştığını, özellikle lise son sınıf öğrencilerinin kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak, yapılan yatırımları ve okullarda yaşanan sıkıntıları karşılıklı değerlendirmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Eğitimin çok genel, geniş ve sorunlu bir alan olduğunu aktaran Çakır, şöyle devam etti:

"Bu alandaki en büyük çıkmazımız hepimizin karamsarlığı, 'bu iş düzelmez, her gelen kafasına göre bir şey yapıyor' gibi, hepimizi boş yere meşgul eden birtakım düşüncelerden arınarak elbirliği ile bir şeyler yapabiliriz. Onun için eğitim camiamıza ve bizlere büyük iş düşüyor. Ne olursa olsun eğitimi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun da en belirgin özelliği üniversite sınavlarıdır. Dışarıdan birisi buraya geldiğinde ilk bakacağı iş buradan mezun olan çocukların hangi üniversitelere gittiği, ne kadar puan aldığı ve nasıl başarılı olduğudur. Bu nedenle kalan süreyi değerlendirmek açısından özellikle okul müdürlerimizin bu işin üzerine fazla düşmesi lazım."

Çakır, çocukların ruhsal gelişimlerinin de çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukların kendilerine sosyal ve sportif bir alan bulabilmeleri lazım. Basit gibi olsa da okul bahçesindeki spor alanları çocuklar için çok önemli. Okul aile birliklerimizin, okul idaresi, öğretmenlerle, kamu kurumlarıyla sıkı ilişkiler içinde olması gerekir. Bizlerin karşılıklı olarak bilgi alışverişine, eksiklerimizi gidermeye ihtiyacımız var."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazcı da slayt eşliğinde, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda sunum yaptı.

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ise yapılması gereken projeler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Okul müdürleri ve öğretmenlerin okullarında yaşanan sorunlar ve yaptıkları çalışmalar hakkında verdikleri bilgiden sonra toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Altınpınar, daire müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:54 Kaynak: AA
Yozgat, Güncel
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