Sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Sağanak etkili oldu

28.06.2022 21:24

Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yozgat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Cemil Çiçek Bulvarı'nda seyreden sürücüler, Çemsan mevkisindeki mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden geçmekte zorlandı.

Yozgat Belediyesi ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesini sağladı.

Bazı vatandaşlar ise çevrede esnaftan aldıkları dondurma şemsiyeleri ile yağmurdan korunmaya çalıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak etkili oldu - Son Dakika

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