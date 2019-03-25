Son Dakika Haberleri: Yozgatlı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yozgatlı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

24 dakika önce

Mardin'de geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk için Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde tören düzenlendi.

Yozgatlı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Mardin'de geçirdiği trafik kazasında şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk için Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde tören düzenlendi.

Mardin'de geçtiğimiz gün geçirdiği trafik kazasında şehit düşen Şehit Uzman Onbaşı Ömer Faruk Ulutürk için Yenifakılı ilçesinde sokaklar ve şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatılırken, ilçe sakinleri taziye için şehidin evine akın etti.

Şehit Uzman Çavuş Ömer Faruk Ulutürk, Yenifakılı'da öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:09 Kaynak: İHA

Mardin, Yenifakılı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Muhsin Yazıcıoğlu'nun Helikopterinin Düştüğü Keş Dağı'na "Muhsin Dağı" Tabelası Dikildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:33:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yozgatlı Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]