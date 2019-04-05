Son Dakika Haberleri: Ysk Çınarcık'taki Oyların Sayımını da Reddetti

Ysk Çınarcık'taki Oyların Sayımını da Reddetti

1 saat önce

CHP tarafından Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bütün oyların yeniden sayılması için yapılan talep YSK tarafından reddedildi.

Ysk Çınarcık'taki Oyların Sayımını da Reddetti, System.String[]
CHP tarafından Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bütün oyların yeniden sayılması için yapılan talep YSK tarafından reddedildi. Böylece Çınarcık ilçesinde seçimi AK Parti Belediye Başkan adayı Numan Soyer'in kazandığı kesinleşti.

Yalova'da 31 Mart mahalli seçimleri sonrasında sonuçlara itiraz edilen Yalova merkez, Kaytazdere beldesi ve Çınarcık ilçesi ile ilgili son kararı YSK söyledi. Yalova merkez ve Kaytazdere beldesi için karar dün akşam YSK tarafından açıklanmış, ancak CHP'nin Çınarcık ilçesindeki oyların tamamının yeniden sayılmasına yönelik talebinin görüşülememesi sebebiyle burası ile ilgili karar bugüne kalmıştı. YSK Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile ilgili kararını da açıkladı. Yapılan talebin reddine karar veren YSK böylece AK Parti Çınarcık Belediye Başkan adayı Numan Soyer'in belediye başkanı olduğunu onamış oldu.

Çınarcık ilçesinde 10 bin 144 kişi oy kullanılmış, bu oylardan 9 bin 853'ü geçerli, 291'i ise geçersiz sayılmıştı. Seçimde Ak Parti Çınarcık Belediye Başkan adayı Numan Soyer 4 bin 843, CHP Çınarcık Belediye Başkan adayı Avni Kurt ise 4 bin 827 oy almıştı.

YSK'nın verdiği bu karar neticesinde Yalova merkez ile ilçe ve beldelerde itiraz edilen yer kalmadı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:57 Kaynak: İHA

AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova, Çınarcık, Politika
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