Ytb, 9. Yılını Kutluyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB
), "Yeni Türkiye
" vizyonu ve aktif dış politika perspektifiyle uyumlu çalışmalarında 9 yılı geride bıraktı.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, YTB'nin 9 yıldır sürdürdüğü faaliyetlere yer verildi.
Yurt dışındaki Türk vatandaşları ve soydaşlarının daima yanında olan YTB'nin kardeş topluluklar ile güçlü bağını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Türkiye bursları ile Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler dünyanın dört bir yanındaki gönüllü elçilerimiz oluyor." ifadeleri kullanıldı.
Kurumun gençlere, yurt dışına giden Türk işçilere, uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi verilen açıklamada, "1960'lı yıllarda çalışmak amacıyla Avrupa
'ya giden vatandaşlarımızın günümüzde ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlarını değerlendiren YTB, vatandaşlarımızın kimliğini, kültürünü ve değerlerini muhafaza edecek, onları bulundukları ülkelerde aktif bireyler kılacak ve anavatanlarıyla aidiyetlerini devam ettirmelerine katkı yapacak önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. En büyük zenginliğimiz olan gençlerimize karşı, onlara yetkinlik kazandıracak projeleri hayata geçiriyor." denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ortak tarih, dil ve inanca sahip olduğumuz kardeş topluluklarla ilgili çalışmalar da yoğun bir biçimde yürütülüyor. Kardeş topluluklar ile ülkemiz arasındaki tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara büyük önem veren YTB, ortak mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılması için de gayret gösteriyor.
Türkiye bursları ile ülkemizin uluslararası öğrenci politikasına ivme kazandıran YTB, bugün dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden yüzbinlerce başvuru alarak, Türkiye'nin uluslararası bir eğitim merkezi olmasına katkı sağlıyor. Türkiye'nin gönül elçileri olan, 160 ülkeye yapılmış 150 bin üyesi ile büyük bir aileyi oluşturan mezunlarımız ise bir yandan ülkelerinin kalkınmalarına katkı sağlarken, diğer ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her yönden gelişimini sağlıyor."
YTB, Nisan 2010'da kurulmuştu.