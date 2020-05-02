YTB aracılığıyla Hollanda'da yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtılıyor - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından dünya çapında başlatılan "Diaspora Kovid-19 Destek ve İş birliği Programı" kapsamında, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve Türk sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu program ve Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Eyüp Sultan Cami Derneğinin faaliyetleri kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu ülkelerdeki yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor ve geliri düşük vatandaşlara destek olunuyor.

Türk STK'lar ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarla iş birliğinde yürütülen kampanyalarla, yardıma muhtaç ailelerin de ihtiyaçları karşılanırken, öte yandan, maske, önlük ve hijyen malzemeleri de faaliyet gösterilen bölgedeki hastanelere bağışlanıyor.

Salgınla mücadelede özverili çalışan sağlık personellerine moral vermek için çeşitli hediyelerin takdim edildiği program kapsamında, tek yaşayan yaşlı vatandaşlar ile bakım evleri ziyaret edilerek ihtiyaçları karşılanıyor.

Ayrıca, ikameti Türkiye'de olan fakat salgın sebebiyle geri dönemeyen vatandaşlar ile bölgedeki düşük gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara için de ramazan boyunca sıcak yemekler hazırlanıyor.