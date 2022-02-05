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Yunak Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Yunak Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

05.02.2022 13:52
Yunak Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı

Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) Danışma Kurulu toplantısı düzenledi.

Konya Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) Danışma Kurulu toplantısı düzenledi.

Yunak MYO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması, hizmet işbirlikleri, iş dünyası, sosyal yaşam ve eğitimle ilgili brifing verildi.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, okulun akademik ve fiziki anlamda gelişmesi için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Gençlerin eğitime ulaşmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak için adımlar attıklarını aktaran Konak, gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için Yunak Belediyesi olarak her türlü desteği verdiklerini kaydetti.

Yunak MYO Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Kadir Öztaş ise kendilerini tercih eden öğrencilere sunulacak imkanlar, verilecek olan sosyal ve ekonomik destekler ile il içi ve dışında okulun tanıtımı hakkında yapılacak projelerin plan takvimini oluşturduklarını belirtti.

Toplantı, soru cevap ve değerlendirme konuşmalarıyla sona erdi.

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Konya Selçuk Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunak Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika


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