Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

29.05.2022 14:12
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan ve FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edilen eski öğretmenler Ş.S, V.Ç, A.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Keşan Adliyesi'ne getirildi.

Şüphelilerden V.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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