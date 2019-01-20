Yunanistan'daki Protestolarda 2 Türk Gözaltına Alındı İddiası
20 dakika önce
ATİNA (İHA) – Yunanistan'ın başkenti Atina'da Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na yönelik yapılan protestolarda 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.
ATİNA (İHA) – Yunanistan
'ın başkenti Atina'da Makedonya
ile isim sorununun çözümüne yönelik varılan Prespa Anlaşması'na yönelik yapılan protestolarda 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Prespa Anlaşması'na yönelik protestolar gün batımıyla sona erdi. Polis
, gösterilerde 7 kişinin tutuklanıp, 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 2 Türk ve 1 Alman vatandaşının olduğu iddia edildi.
Öte yandan gösterilerde 27 polis memuru ile 8 göstericinin yaralandığı bildirildi. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:50 Kaynak: İHA
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