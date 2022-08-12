Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti - Son Dakika
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Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti

12.08.2022 12:50

Yunanistan'ın Skiathos Adası'nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti.

Yunanistan'ın Skiathos Adası'nda bir yolcu uçağı, piste inişi sırasında turistleri neredeyse teğet geçti.

Yunanistan'ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiathos Alexandros Papadiamantis Havalimanı'na iniş yapan Macaristan merkezli Wizz Air yolcu uçağı, turistlerin birkaç metre üzerinden geçti. İniş anları adrenalin tutkunlarının kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen bir kadının da şapkasının uçtuğu görüldü. Havalimanına bugüne kadarki en alçak inişin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Söz konusu havalimanı, alçak inişlerle tanınıyor. Turistler özellikle yaz aylarında uçakların inişini görüntülemek için havalimanı yakınında toplanıyor. - ATİNA

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Kaynak: İHA

Macaristan, Yunanistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti - Son Dakika
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