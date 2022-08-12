Yunanistan'ın Skiathos adasında denizin yanında yer alan Skiathos Alexandros Papadiamantis Havalimanı'na iniş yapan Macaristan merkezli Wizz Air yolcu uçağı, turistlerin birkaç metre üzerinden geçti. İniş anları adrenalin tutkunlarının kamerasına yansırken, o anları görüntüleyen bir kadının da şapkasının uçtuğu görüldü. Havalimanına bugüne kadarki en alçak inişin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

Macaristan, Yunanistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunanistan'da yolcu uçağının alçak inişi nefes kesti - Son Dakika

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