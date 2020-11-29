Yunus Özdiken: Elçin'le huzurlu bir aile hayatımız var
29.11.2020 17:06
Moda tasarımcıları ve üreticilerini bir araya getirdiği Commun projesiyle dikkat çeken işinsanı Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu'nun elbise koleksiyonu tasarlayacağını söyledi
ELÇİN SANGU YAZA KOLEKSİYON ÇIKARACAK
Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya gelen Özdiken, sevgilisi Sangu'nun dünyaya hakim bir moda görüşü olduğunu söyleyip "Elçin hanım da projenin destekçisi, inanarak birlikte yaptığımız bir iş aslında. O da birkaç tasarımcı ile birlikte bir koleksiyon hazırlayacak. Yaz sezonu ile birlikte ortaya çıkacaktır. Elçin'in modaya enteresan bir bakış açısı var meraklıdır takip eder, kendince bir stili vardır. Dünyaya hakim bir görüş var" diye konuştu.
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