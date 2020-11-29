Yunus Özdiken: Elçin'le huzurlu bir aile hayatımız var







ELÇİN SANGU YAZA KOLEKSİYON ÇIKARACAK





Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya gelen Özdiken, sevgilisi Sangu'nun dünyaya hakim bir moda görüşü olduğunu söyleyip "Elçin hanım da projenin destekçisi, inanarak birlikte yaptığımız bir iş aslında. O da birkaç tasarımcı ile birlikte bir koleksiyon hazırlayacak. Yaz sezonu ile birlikte ortaya çıkacaktır. Elçin'in modaya enteresan bir bakış açısı var meraklıdır takip eder, kendince bir stili vardır. Dünyaya hakim bir görüş var" diye konuştu.