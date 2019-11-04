Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı
Son Dakika Spor Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı

Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı

7 saat önce

Kendi evinde Bölmesporla karşılaşan Yunusemre Belediyespor maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı, System.String[]

Kendi evinde Bölmesporla karşılaşan Yunusemre Belediyespor maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında kendi evinde Bölmespor'la karşılaştı. Tevfik Lav Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde oynanan maçın 18. dakikasında Sinan Yıldırım'ın attığı gol maçın skorun belirledi. Maçı 1-0 kazanan Yunusemre Belediyespor, liderlik hedefini sürdürdü. Sahasında üst üste 4. galibiyetini alan Mavi Beyazlı Takım, puanını 16'ya yükseltirken, Bölmespor ise 3 puanda kaldı. - MANİSA

Yunusemre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:41 Kaynak: İHA
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