Yunusemre Belediyespor kendi evinde 3 puanı kaptırmadı

Kendi evinde Bölmesporla karşılaşan Yunusemre Belediyespor maçı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bölgesel Amatör Lig (BAL), 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 7. haftasında kendi evinde Bölmespor'la karşılaştı. Tevfik Lav Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesislerinde oynanan maçın 18. dakikasında Sinan Yıldırım'ın attığı gol maçın skorun belirledi. Maçı 1-0 kazanan Yunusemre Belediyespor, liderlik hedefini sürdürdü. Sahasında üst üste 4. galibiyetini alan Mavi Beyazlı Takım, puanını 16'ya yükseltirken, Bölmespor ise 3 puanda kaldı. - MANİSA