Yurtiçi Kargo'nun minikleri geleceğin kargocularını çizdi - Son Dakika

Yurtiçi Kargo, gelenekselleşen 23 Nisan Resim Yarışması'nın bu yıl on üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Yurtiçi Kargo açıklamasına göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmaya şirket çalışanlarının çocukları katıldı. "Geleceğin Kargocusunu Çiz" konulu resim yarışmasında minikler, sınırsız hayal güçlerini kullanarak birbirinden güzel resimler ortaya koydu.

Çocukların hem eğlendiği, hem de yaratıcılıklarını ortaya koydukları ödüllü resim yarışmasında eğitim gördükleri sınıflara göre 3 ayrı kategoride dereceye giren çocuklar ödüllendirildi.

Her kategorinin birincisine Notebook, ikincilere iPad ve üçüncülere bisiklet hediye edilen yarışmada 50 çocuk ise jüri özel ödülü ile ödüllendirildi. Dereceye giren çocuklarla online ortamda bir araya gelen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, çocuklarla sohbet ederek çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Yurtiçi Kargo'dan öğretmen ve öğrencilere 23 Nisan müjdesi

Açıklamada verilen bilgilere göre, Yurtiçi Kargo, şirket içinde düzenlenen etkinliğin yanı sıra 23 Nisan kapsamında tüm öğretmen ve öğrencilerin yararlanabileceği bir indirim kampanyası hazırladı.

23 Nisan – 30 Eylül'de geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmen ve öğrenciler yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25'lik indirimden yararlanabilecekler.

23 Nisan'da başlayacak olan kampanya ile öğretmen ve öğrenciler Türkiye genelindeki herhangi bir Yurtiçi Kargo birimine giderek 30 desiye kadar yapacakları bireysel gönderilerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanacakların öğretmen ya da öğrenci olduklarını gösteren kimliklerini operatöre göstermeleri yeterli olacak.