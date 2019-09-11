Son Dakika Haberleri: Yusuf yazıcı: böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum
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Yusuf yazıcı: böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum

26 dakika önce

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusuf yazıcı: böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli futbolcu Yusuf Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takım formasıyla ilk golünü kaydeden Yusuf Yazıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Benim için çok anlamlı ve unutulmayacak bir gündü, çünkü milli takım formasıyla ilk golümü attım. Umarım ülkeme en iyi şekilde hizmet ederim. Aldığım dakikalarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Maç maç gitmemiz gerekiyor, oynayacağımız ilk maça odaklanmamız gerekiyor. Böyle giderse şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yusuf Yazıcı'nın açıklamaları

A Milli Futbol Takımı, Yusuf Yazıcı, Moldova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:43 Kaynak: DHA
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