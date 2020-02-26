Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi - Son Dakika

Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

12 dakika önce

İngiltere'de çocuk yuvasında çalışan kadın görevli, yuvada kalan ve ismi açıklanmayan 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile cinsel ilişkiye girip çocuktan hamile kaldı.

Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi, System.String[]

İngiltere'de evli olan ve bir çocuk yuvasında çalışan 20 yaşındaki kadın görevli Leah Cordice, kandırdığı 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Kadın görevli 17 yaşındayken, o zamanlar 13 yaşında olan çocuğun odasına giderek, ilişkiye girdi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Uzun süre çocuğa istismarda bulunan Leah, bir yıl sonra bir bebek dünyaya getirdi. Doğumun ardından kocasını ise bebeğin kendisinden olduğuna inandırdı.Aynı dönemde istismara uğrayan çocuğunun annesi, oğlunun tavırlarından şüphelenip cep telefonunu karıştırdı. Telefonda Leah Cordice'in oğluna cinsel içerikli mesajlar attığını görünce polise haber verdi.

KADININ KOCASI DNA TESTİ İSTEDİ

Çocuk polise verdiği ifadede evde bilgisayarda oyun oynarken Leah'ın evlerine gelip kendisine sarılıp öptükten sonra kendisini ilişkiye zorladığını söyledi. Leah'ın ismi açıklanmayan kocası çocuğun kendisinden olup olmamasının ortaya çıkması için DNA testi talep etti. Yapılan testin sonucunda dünyaya gelen çocuğun Leah'ın kocasından değil, ilişkiye girdiği çocuktan olduğu ortaya çıktı.

KADIN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Leah ise mahkemede çocuğun evine gittiğinde aşırı sarhoş olduğunu çocuğun önce kendisini taciz ettiğin ve cinsel ilişkiye zorladığını, o gün ilişkilerinin başladığını, çocuğa istismarda bulunmadığını söyledi.

İngiltere, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:57 
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