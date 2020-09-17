Çayırova'da okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde belediye ekipleri yüz yüze eğitim öncesinde ilçede bulunan okulları dezenfekte etti.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelinde bulunan 27 okulda koranavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi başlattı. Çalışma kapsamında ekipler, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıf, koridor, tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte etti. Çalışma sayesinde okullar, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirilecek.