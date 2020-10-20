Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi Kayseri'de yeniden başlıyor.

Pandemi sürecinin başlaması ve Olimpik Yüzme Havuzunun tadilata girerek son derece modern bir tesis haline gelmesi ile birlikte kısa zaman diliminde Olimpik Yüzme Havuzu yeniden hizmete açılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, tesisin son haliyle ilgili incelemelerde bulunarak; "Eksiklerinin giderilmesiyle Kayseri'ye yakışır prestij bir tesis haline gelen Olimpik Yüzme Havuzumuz yakın zaman dilimi içerisinde Kayseri halkımızın hizmetine girecek. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ