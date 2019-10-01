Son Dakika Haberleri: Zafer Ergin'e ödül
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Zafer Ergin'e ödül

58 dakika önce

Oyuncu, dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider, hayata bağlılığı ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanarak örnek kişilik sergileyenler arasında dünya çapında seçilen sanatçı olarak '31 Örnek...

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Oyuncu, dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerinden meslek hayatında başarılı, sosyal faaliyetlerde öncü ve lider, hayata bağlılığı ve yaşam sevincini sürdüren, toplumun takdir ve sevgisini kazanarak örnek kişilik sergileyenler arasında dünya çapında seçilen sanatçı olarak '31 Örnek Kıdemli Vatandaş' arasında girdi.


Önceki yıllarda Türkan Şoray, Ediz Hun, Cüneyt Arkın gibi kıymetli sanatçıların da ödül aldığı törende 2019'daki ödülün sahibi Zafer Ergin oldu. Ergin, aldığı ödül karşısında duygu ve düşüncelerini dile getirerek, meslek hayatında bugüne değin kazandığı başarıları katılımcılarla paylaştı. İnsan hayatında üretken olabilme halinin hayatı kucaklayan yegane şeylerden biri olduğuna vurgu yapan duayen sanatçı, sevgi ve büyük emek verilerek elde edilen kazanımların yaşamda ayakta tutan, kişinin kendisine olan inancını artıran değerler olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:36 
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