Zanaatın peşinde 60 yıl - Son Dakika

Zanaatın peşinde 60 yıl

Yahyalı'da baba mesleği bıçak çarkçılığını sürdüren Hacı Ömer Bağcı meslekte 60. yılını bitirdi.

Zanaatın peşinde 60 yıl, System.String[]

Yahyalı'da baba mesleği bıçak çarkçılığını sürdüren Hacı Ömer Bağcı meslekte 60. yılını bitirdi.

Hacı Ömer Bağcı, "Çocukluğumda yaylada makasla teneke keserken mesleğe adım atma yolunda ilk fikir bende oluştu" diyerek, mahalle aralarında soba borusu tamiri gibi tamir işleri ile uğraştığını anlattı. Askerden geldikten sonra yakınlarının teşviki ile bir dükkan açtığını anlatan Ömer Bağcı, "çalışarak hem borcumu kapattım hem de millete faydalı olmaya çalıştım. Bu iş Hazreti Davud'un mirası bizlere, çocukluğumdan beri yapıyorum. Ömrüm vefa ettiği, sağlığım müsaade ettiği zamana kadar ufak tefek bu iş ile oyalanacağım" diye konuştu.

Son zamanlarda ağır işleri yapamadığını sadece bıçak bileme işi ile uğraştığını belirterek, "Mesleğe başladığımdan beri, hızar ve bağ testereleri ile bıçakları biliyorum. Makineler çıkınca hızar testerelerini bileme işi bitti. Şimdi sadece bıçak biliyorum" dedi.

Para kazanmak gibi bir derdi olmadığını ifade eden Bağcı, "Bu işi alışkanlığım ya da bir nevi zanaatıma hürmeten devam ettiriyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı, Soba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zanaatın peşinde 60 yıl - Son Dakika

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