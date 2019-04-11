Zen Sanat 23 Nisan'da Çocuklara Sürpriz Yapacak!
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Sanatsal faaliyetlerini her geçen gün biraz daha renklendirerek sürdüren Zen Sanat Akademi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nda çocukları bir dizi etkinlikle buluşturacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:13 Kaynak: Bültenler
Zen Sanat Akademi Yönetim Yönetim Kurulu Neşet Sayman'dan aldığımız bilgiye göre22 Nisan Pazartesi günü Altınfındık İlkokulu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Açı Koleji ve Özel Namık Altaş Kolejinde Çocuk Öyküleri dalında Altın Kalem Ödüllü Yazar-Şair Hidayet Karakuş ve Tiyatro Sanatçısı -Yazar Utku Erişik'in katılımcı olacağı öğrenci yazar buluşmaları ile başlayacak etkinlikler 23 Nisan Salı günü Ordu Kültür Sanat Merkezinde devam edecek.
Ordu Kültür Sanat Merkezindeki ilk etkinlik saat 13.00'te açılacak "5-12 Yaş Çocuk Resimleri" sergisi olacak. Ardından saat 14.00'te bütün çocuk ve gençlere açık olacak "Veda Değil, Merhaba" adlı oyunun gösterimi yapılacak, saat 15.00'te ise Yazar-Şair Hidayet Karakuş ve Utku Erişik'in katılımcı olacağı Söyleşi ve kitap imza etkinlikleri yapılacak. Son etkinlik ise aynı akşam saat 20.00'de Ordu Kültür Sanat Merkezi Büyük salon'da gerçekleştirilecek "VEDA DEĞİL, MERHABA" adlı oyunun gösterimi ile son bulacak. Düzenlenen etkinliklere 7'den 77'ye herkesin davetli olduğu belirtildi.
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