Son Dakika Haberleri: Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum
Son Dakika Magazin Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum

Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum

40 dakika önce

Amerika'da mutlu olduğunu belirten Korel şunları söyledi;Siz sordunuz ben de yalnızca 2. Sayfa ile buradaki hayatımı paylaştım. Bütün spekülasyonlara bir nokta koymak istedim. Maalesef ki, ortada bazı haberler dönüyor.

Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum, System.String[]

Amerika'da mutlu olduğunu belirten Korel şunları söyledi;


Siz sordunuz ben de yalnızca 2. Sayfa ile buradaki hayatımı paylaştım. Bütün spekülasyonlara bir nokta koymak istedim. Maalesef ki, ortada bazı haberler dönüyor. Bazı 'gazeteci olmaya çalışan', bir şeyleri kendilerine mal etmeye çalışan, insancıklar var. Onlar da benim kendileriyle konuştuklarımı, benim onlara bir şeyler söylediğimi iddia etmişler. Ben okumadım, görmedim fakat haberleri geldi. Ben yalnızca ve yalnızca 2. Sayfa ile konuştum.


Temizlik şirketinde çok büyük bir açık var. Burada bu işi kurdum, ilerliyorum. 'babam olsaydı her şey çok farklı olurdu' cümlesi de çok yanlış yerlere çekilmiş. Şunu demek istedim; Ailenin reisidir baba. Benim babam çok ataerkil bir adamdı.


'Kızım güzel çalışmak istiyorsun ama tek başına çalışma. Sana en azından 1-2 kişi tutalım. Birlikte bir şey yapalım' derdi. Bana kıyamazdı açıkçası. Beni bu anlamda desteklerdi. Onun dışında ben, başka hiçbir şey demedim. Hiçbir zaman ailenin A'sına dokumadım. Kendi hayatımı, kendi işimi kendim kurmak istediğim için, sıfırdan başlamak istediğim için ve tek tabanca çalışmak zorunda olduğum için bu yolda ilerliyorum.


Bunda bir ayıp yok, yanlış yok... Bunu başka taraflara çekmenin hiçbir anlamı yok. Benim burada vermek istediğim mesaj, 'biz her şeyi yapabiliriz sağlıklı olduğumuz sürece'


Bu hayatta evet, ailelerimiz var, çocuklarımız var, arkadaşlarımız var ama güveneceğimiz tek liman Allah'tır. Ona inanmak, ona güvenmek ve bu uğurda çalışmak sizi her zaman başarıya götürür.


Ben yaptığım işle gurur duyuyorum. Sesim bu, yüzüm bu, ben buyum! Ben Zeynep Korel'im... Başka kimseyle konuşmadım"

Amerika Birleşik Devletleri, Zeynep Korel, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: Mutabakatın en büyük kaybedeni ABD Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:35:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeynep Korel: Ben yaptığım işle gurur duyuyorum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]