Zeynep Sözer Engelli Bireyleri Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in eşi Zeynep Sözer, beraberindekilerle birlikte Bilecik Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde incelemelerde bulunan Zeynep Sözer, hizmet alan engelli bireylerle yakından ilgilendi. Ziyaret kapsamında merkez bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Sözer, el sanatları, dikiş-nakış, halı ve kilim dokuma, dekoratif eşya yapımı, keçeden ürün üretimi, tığ ve şiş örgücülüğü, ahşap boyama, takı tasarımı ile geri dönüşüm malzemelerinden tasarım ürün yapımı gibi birçok alanda üretime dayalı faaliyetlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Ziyaret sırasında engelli bireylerin emek ve gayretleriyle ortaya koydukları çalışmaları inceleyen Zeynep Sözer, "Merkezde yürütülen bu çalışmaların engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve üretken bireyler olarak yer almaları açısından son derece kıymetli olduğunu görmekten memnuniyet duydum. Emek veren tüm personelimize ve katkı sunanlara teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - BİLECİK