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Zeytinburnu'ndan Bozkır'a gönül köprüsü

2 saat önce

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy iki ilçelenin kardeşlik bağlarının güçlenmesi için istişare toplantısı yaptı.

Zeytinburnu'ndan Bozkır'a gönül köprüsü, System.String[]

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy iki ilçelenin kardeşlik bağlarının güçlenmesi için istişare toplantısı yaptı.


Toplantıya AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, KONSİAD Başkanı Kemal Çelik, Bozkırlılar Vakfı Başkanı Kamil Bilgin, Bozkırlılar Derneği Başkanı Mustafa Göksu, Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Halis Özgenç, Bozkırlılar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Güven katıldı.

Toplantıda Zeytinburnu ve Bozkır ilçelerinin bağlarının güçlendirilmesi adına yapılacak olan çalışmalar istişare edilirken, işbirliği protokolünün hazırlanması için ön çalışmalar da başladı.

İki kardeş ilçenin birlik ve beraberliği adına bu toplantının önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Zeytinburnu'nda yaşayan yaklaşık 30 bin Bozkırlının Bozkır ile Zeytinburnu'nu birbirine bağlayan en temel unsur olduğunu söyledi.

Bozkır'a sevgiyle, muhabbetle gönülden yakın olduklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, birlik ve beraberliğiyle her ilçeye örnek olacak, iki ilçenin temellerini attıklarını ifade ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Sadettin Saygı, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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