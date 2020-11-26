Zimbabve'de 30 kişi altın madeninde göçük altında kaldı - Son Dakika

Afrika ülkesi Zimbabve'de kayıt dışı faaliyet gösteren bir altın madeninin çökmesi sonucu, 30 kişinin göçük altında kaldığı bildirildi.

Zimbabve Madenciler Federasyonu Başkanı Wellington Takavarasha, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Bindura şehrindeki altın madeninde çökme yaşandığını söyledi.

Görgü tanıkları, göçük altında 30 madencinin bulunduğunu ifade etti.

Göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Takavarasha, "Altın madenindeki göçükten 6 madenci kurtarıldı." dedi.

Çöken madenin kayıt dışı faaliyet gösterdiği açıklandı.

Ülkede yasadışı faaliyet gösteren altın madenlerinde önlem alınmaması ve aşırı yağışlar nedeniyle sık sık göçükler yaşanıyor.

Zimbabve'den her yıl 1,5 milyar dolar değerinde altının kaçırıldığı tahmin ediliyor.