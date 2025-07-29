Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranını Düşürdü

Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmesinin ardından beklenen hamle kamu bankasından geldi. Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını yüzde 2,99'dan yüzde 2,69'a çekti. Bu güncellemeyle birlikte 1 milyon TL'lik kredi kullanan bir kişi, önceki döneme kıyasla tam 328 bin TL daha az ödeme yapacak.

KONUT KREDİSİ FAİZİNDE DÜŞÜŞ

Faiz indirimiyle birlikte 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik kredi çeken bir vatandaş, yeni oranla aylık 28 bin 60 TL taksit ödeyecek. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 367 bin TL olacak. Aynı koşullarda, eski faiz oranı olan yüzde 2,99 ile kredi çekenler 30 bin 797 TL taksitle toplamda 3 milyon 695 bin TL ödeme yapıyordu.

KREDİDE DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz indirimine devam etmesi halinde bankaların da kredi faizlerini kademeli olarak aşağı çekebileceğini belirtiyor. Bu durum, yalnızca konut kredileri değil; taşıt ve ihtiyaç kredileri açısından da daha erişilebilir finansman anlamına geliyor. Detaylı bilgiye bankanın resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.