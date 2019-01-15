Son Dakika Haberleri: Ziyarete Gitti, Tutuklanıp Aynı Cezaevine Konuldu

Ziyarete Gitti, Tutuklanıp Aynı Cezaevine Konuldu

15 dakika önce

Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde FETÖ/PDY suçundan tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete gelen E.I.'nın yapılan UYAP sorgusunda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandığı tespit edildi.

Ziyarete Gitti, Tutuklanıp Aynı Cezaevine Konuldu, System.String[]
Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde FETÖ/PDY suçundan tutuklu olarak bulunan bir yakınını ziyarete gelen E.I.'nın yapılan UYAP sorgusunda Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arandığı tespit edildi.

Kepsut'ta bulunan Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde kalan bir yakınını ziyaret eden E.I., FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan tutuklandı. Olay ile ilgili Kepsut Cumhuriyet Başsavcısının bilgisi doğrultusunda gerekli işlemleri yapılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece FETÖ/PYD suçundan tutuklu yakınıyla aynı cezaevine konuldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

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