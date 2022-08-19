SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı

19.08.2022 11:39
SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı

ZONGULDAK'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılbaşından beri SIM kartsız telefonla 2 bin 376 asılsız çağrı bırakan kişinin kimliği belirlenemedi.

ZONGULDAK'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yılbaşından beri SIM kartsız telefonla 2 bin 376 asılsız çağrı bırakan kişinin kimliği belirlenemedi. Aramanın yapıldığı köye giden jandarma ekiplerinin ikazlarıyla çağrılar sonlandı. 112 Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar, 112'nin sadece acil durumlarda aranması gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi, yılbaşından bu yana 337 bin 717 çağrıya yanıt verdi. Bu çağrılardan 2 bin 376'sı, SIM kartsız telefonla arayanın ses vermediği 'sessiz çağrı' ile oldu. Çağrı merkezi personelinin ihbarıyla harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, aramaların Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünden geldiğini belirledi. Aramaları yapanın kimliği tespit edilemezken, köye jandarma ekipleri gönderildi. Müdür Cemal Kar, jandarmanın köyde yaptığı uyarıların ardından aramanın şimdilik sonlandırıldığını belirtti. Ayrıca yıl içinde asılsız ihbar, fatura sorma, elektrik, su, doğal gaz firmalarını ilgilendiren konular, sürekli 'sessiz çağrı' bırakma ve argolu konuşmalar gibi acil olmayan durumlar için arayan 12 kişiye, 6 bin 732 TL ceza uygulandı.

CEZASI 561 TL112 Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat hizmet verdiğini dile getiren Cemal Kar, "Vatandaşlarımızın sadece acil durumlarda aramasını rica ediyoruz. Acil olmayan aramalarımız şu an için yüzde 66 seviyelerinde. Bu seviye biraz yüksek. Bu seviyenin daha da düşmesi için okullarda tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Yayınlarımızla da halkımızı da bilgilendiriyoruz. Bunun dışında acil olmayan durumlarda arayan vatandaşlarımızı SMS veya arama ile ikaz ediyoruz. İkazlarımıza cevap vermeyenlere de 561 TL para cezası uyguluyoruz. Daha da ısrar ederlerse adli işlem yapmak zorunda kalıyoruz maalesef" dedi.2022 yılı boyunca 337 bin çağrıya yanıt verdiklerini söyleyen Çağrı Merkezi Müdürü Kar, pandeminin etkisinin hafiflemesiyle gereksiz çağrıların yüzde 6 düşüşle yüzde 66'ya kadar indiğini belirtti. Arayıp hiç konuşmadan hatları meşgul eden kişiyi tespit ederek, tahmini konumuna jandarma gönderdiklerini ve çağrıların önüne geçtiklerini aktaran Kar, "2 bin 300 küsur defa arayan bir vatandaşımız vardı. Biz onu jandarmamız sayesinde ikaz ederek aramasını engelledik. Tekrar ararsa adli işlem başlatmak zorunda kalacağız. IMEI numarasından konum tespitleri sıkıntılı olduğu için bölgesel anlamda gelen konumlardan daraltarak, bölgeyi jandarmaya ilettik. Birkaç hane ikaz edilince aramalar durdu. Tekrar ararsa adli işlemlere geçmek zorunda kalacağız. Daha etkin ve verimli hizmet verilebilmesi için 'sessiz çağrılar' ile gereksiz aramaların azaltılması gerekiyor. Vatandaşlar ilk önce konumunu, adresini düzgün şekilde verip kısa ve öz olarak 'yangın var, kaza var, kazayla ilgili sıkışma var' gibi bilgileri versinler. Bunların yanı sıra sakin olmalarını rica ediyoruz. Bizi sadece acil durumlarda aramalarını istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
112'yi sim kartsız telefondan 2 bin 376 defa aradılar 112'yi sim kartsız telefondan 2 bin 376 defa aradılar
Kaynak: DHA

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Beyza Tufan'ın sorusu HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na zor anlar yaşattı
11:14 Güne yükselişle başlayan dolar 18,10 liradan alıcı buluyor
11:04 Brezilya'da skandal hareket! Bolsonaro kendisine "korkak" ve "serseri" diyen fenomene saldırdı
10:56 Zelenski'den övgü dolu sözler: Müzakereler ve destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım
10:41 Şifalı diye içilen su zehirli çıkmıştı! Vatandaşlar uyarıyı dinlemiyor: Burada bir oyun dönüyor
10:37 Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı
10:37 Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:36 Altının gram fiyatı dalgalanıyor! İşte çeyrek ve Cumhuriyet altınının fiyatları
10:27 Kenan Doğulu'nun giydiği pantolona sosyal medyada olumsuz yorum yağdı
10:23 Japonya'da ilgi çekici anlar! Göktaşı ateş topuna dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 11:39:38. #1.13#
SON DAKİKA: SIM kartsız telefonla 112'ye 2 bin 376 çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement