Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği - Son Dakika
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Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği

22.06.2022 17:08
Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği

ZONGULDAK'ta, caddede çöp kutusunun üzerine bırakılan çanta, paniğe neden oldu.

ZONGULDAK'ta, caddede çöp kutusunun üzerine bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Ekiplerin bomba arama köpeği 'Şila' ile yaptığı kontrolde çanta boş çıktı.

Olay, öğle saatlerinde, kentin işlek caddelerinden Gazipaşa'da meydana geldi. Çöp kutusu üzerinde çanta görenler, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, cadde trafiği durdurdu. Bazı kişiler, güvenlik önemlerini ciddiye almazken, merakla ekipleri izledi. Caddedeki iş yerlerinin sahipleri de kapı ve kepenkleri kapattı. İl Jandarma Komutanlığı bomba arama köpeği 'Şila' da olay yerine getirildi. 'Şila'nın çantayı kontrol etmesinin ardından jandarma, 'Boş' diye bağırdı. Çevredekiler de 'Şila'yı ve eğitmenini alkışladı. Polis, çantayı alırken, cadde ise yeniden ulaşıma açıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği - Son Dakika

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