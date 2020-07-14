Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Alan, mesajında, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anımsattı.

Türk milletinin vatanına ve bayrağına sahip çıkarak tüm dünyaya örnek bir şekilde darbe girişiminin karşısında durduğuna ve vatanını canı pahasına koruduğuna dikkat çeken Alan, şunları kaydetti:

"O gece ülkesi için, vatanı için hainlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destan yazmıştır. Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. Milletimiz, üzerine açılan ateşlere, bombalara, tanklara rağmen asla geri adım atmamış, hainlerin karşısında güçlü bir iradeyle dimdik durmuştur. Bundan 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, vatandaşımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizi hain bir darbe girişimiyle bölüp parçalamak isteyenlere en güzel cevabı yine milletimiz vermiştir. Hain darbe girişinde bulunanlar milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edilmiştir. Bu vesileyle, bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, bu uğurda canlarını veren başta kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine yüce Rabbimden sabr-ı cemil diliyorum. Gazilerimize rabbimden, sağlık ve afiyet niyaz ediyorum."

Takibe düşen esnaf için yapılandırma

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, kullandıkları krediler nedeniyle takibe düşen esnaf için yapılandırma yapılacağını bildirdi.

Coşkun, gazetecilere, esnafın ticaretini kredilerle döndürmeye çalıştığını belirterek, "Özellikle pandemi döneminde bir takım kredilerimizde ötelemeler yapmıştık. Şimdi o ötelemelerin süresi geldi. Esnaf kefalet aracılığıyla kullanılan kredilerimizde takibe düşenler için yeniden yapılandırma başlıyor." dedi.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:51 Kaynak: AA

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