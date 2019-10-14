Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluşacak. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser serisinin sonuna gelen ekip, Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkılarını yine muhteşem orkestra eşliğinde icra edecek.