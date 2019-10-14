Son Dakika Haberleri: Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de
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Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de

40 dakika önce

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluşacak.

Zülfü Livaneli bu sezon son kez Harbiye'de, System.String[]

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej in düzenlediği Harbiye Açıkhava konserlerinde bu sezon son kez seyircisiyle buluşacak. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konser serisinin sonuna gelen ekip, Zülfü Livaneli'nin unutulmaz şarkılarını yine muhteşem orkestra eşliğinde icra edecek.

Zülfü Livaneli, Harbiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:12 
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