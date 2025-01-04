ABD'de kripto yatırımları zirve yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de kripto yatırımları zirve yapmaya hazırlanıyor

ABD\'de kripto yatırımları zirve yapmaya hazırlanıyor

ABD'deki politik gelişmeler ve düzenleyici yaklaşımlarla kripto sektörü canlanıyor. 2025'te fon toplama hacminin 18 milyar dolara ulaşması beklenirken, stablecoinler ve yapay zekâ projeleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. HashKey Capital CEO'su sektörün geleceğine dair umutlu.

04.01.2025 15:46
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Kripto para sektörü, ABD'deki olumlu politik gelişmeler ve düzenleyici yaklaşımlarla birlikte yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. HashKey Capital CEO'su Deng Chao, 2025 yılında kripto projelerinin önemli miktarda sermaye çekeceğini ve özellikle stablecoinler, dijital varlıklar, yapay zekâ projeleri ile altyapı girişimlerinin ön plana çıkacağını belirtti. PitchBook verilerine göre, kripto firmalarının fon toplama hacminin 2025 yılında 18 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Stablecoinler ve Yapay Zekâ Projeleri Yatırımcıların Yeni Gözdesi Oldu

ABD'de değişen politik atmosfer ve kripto para birimlerine yönelik düzenlemelerdeki olumlu gelişmeler, sektörün geleceğine dair umutları artırıyor. HashKey Capital'ın CEO'su Deng Chao, kripto para projelerinin 2025 yılında önemli miktarda yatırım çekeceğini öngörüyor.

Chao, yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların özellikle dört alana yoğunlaştığını belirtti: stablecoinler, gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesi, yapay zekâ destekli projeler ve altyapı girişimleri. ABD'deki politik ortamın iyileşmesi ve düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle birlikte, dijital varlık değerlerinde beklenen artışın da etkisiyle, önümüzdeki dönemde kripto projelerine yönelik sermaye akışının hızlanması bekleniyor.

Ancak Chao, olumlu gelişmelerin yanı sıra, jeopolitik gerilimlerin ve artan bütçe açıklarının piyasalardaki dalgalanmaları tetikleyebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Stablecoinler, özellikle yerel para birimlerinde değer kaybı yaşayan ve sıkı sermaye kontrollerine tabi ülkelerde yaşayan insanlar için cazip bir seçenek hâline geliyor. Düşük işlem ücretleri, hızlı transfer imkânı ve banka hesabı gerektirmemesi, bu araçları bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan kişiler için ideal bir alternatif konumuna getiriyor.

Dünya Bankası verilerine göre, dünya genelinde 1,4 milyar insan yeterli bankacılık hizmetlerinden yoksun. Bu sorun, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı eksikliklerinden kaynaklanıyor. Bununla birlikte, akıllı telefonlar ve kripto cüzdanlarının bu soruna çözüm sunabileceği belirtiliyor.

Infinity Hedge'in tahminlerine göre kripto şirketlerinin fon toplama hacmi 2023'te 10,1 milyar dolar iken, 2024'te 13,6 milyar dolara yükselecek. PitchBook, bu rakamın 2025'te 18 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Galaxy Digital ise yatırımlarda yıllık yüzde 50'lik bir artış bekliyor. Ancak uzmanlar, 2021-2022 döneminde görülen rekor seviyelere ulaşılmasının zor olacağını düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'de kripto yatırımları zirve yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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