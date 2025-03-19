Binance CEO\'su Trump ile anlaşma iddialarını yanıtladı

Binance CEO'su Richard Teng, New York'taki 2025 Dijital Varlık Zirvesi'nde Trump ailesiyle bağlantılı anlaşma iddialarını kesin bir dille yalanladı. The Wall Street Journal'ın Binance.US'in ABD Başkanı Trump ile ilişkili kuruluşlara hisse satışı görüştüğüne dair haberlerini reddeden Teng, iki şirketin tamamen farklı yapılara sahip olduğunu vurguladı. CEO, Trump'ın kripto dostu politikalarının küresel pazarda Binance'e dolaylı fayda sağladığını belirtti.

Trump Ailesinin Binance Yatırımı İddiaları CZ ve CEO Tarafından Yalanlandı

Zirvedeki panelde Richard Teng "Sanırım hem World Liberty Financial hem de CZ'nin kendisi tweet attı ve reformları yalanladı, değil mi? Yani gerçekten eklenecek başka bir şey yok." açıklamalarını yaptı. Teng, Binance.US'in yasal ve operasyonel olarak Binance'ten tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Teng, "Farklı hissedar grupları, farklı yönetim kurulları ve gösteriyi yöneten farklı CEO'ları var" ifadelerini kullandı. Tüm bu iddialar 13 Mart'ta Wall Street Journal'ın bağımsız olarak faaliyet gösteren ABD kripto para borsası Binance.US'in, Trump ile bağlantılı iş kuruluşlarına hisse satışını görüştüğünü bildirmesiyle başladı.

Teng, konuşmasında Başkan Trump'ı övmeyi de ihmal etmedi. Doğrudan ABD'de faaliyet göstermemesine rağmen Binance'in Trump'ın "kripto yanlısı" politikalarından yararlandığını söyledi. "Geçen yıl, kurumların nihayet bu alana girdiği bir dönüm noktası yılıydı" diye belirten Teng, "Başkan Trump'ın hem stratejik kripto rezervi hem de varlık stoğu ile ortaya çıkmasıyla, dünya genelindeki hükümetler bu alana oldukça ciddi bir şekilde bakmaya zorlanacak" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Binance'in kurucusu Changpeng "CZ" Zhao'nun Trump yönetiminden af talebinde bulunduğu iddiası oldu. The Wall Street Journal, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'de dört ay hapis yatan CZ'nin af için baskı yaptığını iddia etti. Hem CZ hem de Trump, bu haberi sosyal medya üzerinden yalanladı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında "Küreselci Wall Street Journal ne yaptıklarını veya ne söylediklerini bilmiyor" ifadelerini kullanarak haberi reddetti. Uzmanlara göre Trump'ın Ocak ayındaki memecoin lansmanı ve kripto şirketi World Liberty Financial ile bağları, ABD başkanları için normları değiştirdi ve potansiyel çıkar çatışmaları endişelerine yol açtı.