Binance kurucusu CZ kripto para yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu

Kripto para borsası Binance kurucusu Changpeng Zhao (CZ), kripto yatırımcılarına kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli projelere yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.Tavsiye, özellikle "degen" olarak adlandırılan ve hızlı kazanç peşinde koşan yatırımcıların stratejilerini yeniden düşünmelerine neden olabilir. Bu açıklama, kripto para piyasasındaki önemli düşüşün yarattığı likidasyonlar sürerken, yatırımcılar için değerli bir rehber niteliği taşıyor.

CZ Kripto Para Servetinin İnşasında Uzun Vadeye Odaklanmayı Tavsiye Etti

Changpeng Zhao, X (eski adıyla Twitter) gönderisinde kripto para dünyasındaki kısa vadeli kazançlara odaklanmayı eleştirdi. Binance kurucusu, birçok yatırımcının küçük ve hızlı kazançlar elde etmek için büyük miktarlarda para harcadığını vurguladı.

Bu stratejiyi kullanan yatırımcılar genellikle "degen" olarak adlandırılıyor. Hızlı kazanç peşinde koşma onları umut verici görünen her şeye yatırım yapmaya yönlendirirken, bu yaklaşımla ilişkili riskler bazen önemli kayıplara neden olabiliyor.

CZ'ye göre kripto yatırımcıları, uzun vadeli fayda projelerini geliştirmeye kendini adamış etik ekiplere daha fazla odaklanmalı. Etik ekiplerin kısa vadeli popülerlik yerine sürdürülebilirlik, inovasyon ve gerçek dünya etkisine odaklanma olasılığı daha yüksek.

CZ'nin son tavsiyesi, piyasanın önemli düşüşler yaşamaya devam ettiği bir dönemde geliyor. Piyasadaki artan volatiliteye rağmen tokenlerını tutan çoğu yatırımcı uzun vadede yatırımlarından önemli getiriler elde etme konusunda iyimser görünüyor.