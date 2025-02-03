Birleşik Krallık'tan dev kripto para borsasına VASP lisansı - Son Dakika
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Birleşik Krallık'tan dev kripto para borsasına VASP lisansı

Birleşik Krallık\'tan dev kripto para borsasına VASP lisansı

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi'nden (FCA) kayıtlı sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) olarak onay kazandı. Bu gelişme, şirketin Birleşik Krallık'ı ABD dışındaki en büyük pazarı haline getirirken, borsa hem bireysel hem kurumsal müşterilere hizmet sunabilecek.

03.02.2025 19:26
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Coinbase'in Birleşik Krallık operasyonları için kritik önem taşıyan FCA onayı, şirketin ülkedeki en büyük kayıtlı kripto borsası olarak konumunu güçlendirdi. Bu stratejik hamle, borsanın Avrupa genelindeki büyüme planlarına ivme kazandırırken Güneydoğu Asya pazarına yönelik genişleme sinyalleri de dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık Kripto Para Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Coinbase'in FCA onayı alması, 2025 yılında bu onayı alan ilk kripto varlık firması olma özelliğini taşıyor. Bu başarı, şirketin 2024 yılının sonunda yaşanan bazı zorlukları aşmasının ardından gerçekleşti.

Kripto sektöründeki düzenlemeler açısından önemli bir merkez olan İngiltere'de, FCA'nın 2026 yılına kadar tam bir düzenleyici çerçeve oluşturma planı bulunuyor. FCA'nın son araştırması, ülkede kripto varlık sahipliğinin yüzde 12'ye ulaştığını gösteriyor.

Coinbase'in uluslararası genişleme stratejisi kapsamında İrlanda ve Almanya'daki lisanslarına İngiltere'yi de eklemesi, şirketin Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Borsa, Hollanda ve İtalya'da da kripto hizmet sağlayıcı olarak hizmet veriyor.

Şirketin Güneydoğu Asya'daki planları da şekilleniyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un Filipinler Maliye Bakanı ile görüşmesi ve bölgede yerel stablecoin projeleri geliştirme girişimleri, Coinbase'in yeni pazar arayışlarını gösteriyor.

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