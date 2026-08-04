Bitcoin baskıya rağmen yükseldi: 65 bin dolar direncini aşabilir mi?

Toparlanma, Strategy'den gelen yeni satış açıklaması ve Coldcard cüzdanlarında görülen yeni bir şüpheli boşaltma dalgasına rağmen yaşandı. BNB ve Dogecoin de yükselirken, gün içindeki bir Asya seansı görüntüsünde Ethereum son yedi günde hâlâ ekside kalan tek büyük kripto para olarak öne çıktı. Bu hareket Bitcoin'i, haziran ayındaki sert düşüşten bu yana işlemlerin sıkıştığı bandın ortasına geri getirdi. Alıcılar 60 bin dolar civarını defalarca savundu, ancak fiyat 65 bin ile 66 bin 500 dolar arasındaki bölgeyi kalıcı biçimde aşmakta zorlanıyor. Daha geniş piyasalar da karışık bir tablo çizdi. Asya borsaları dengesiz seyrederken petrol, ABD ile İran arasındaki müzakerelere dair çelişkili sinyaller nedeniyle yükseldi. Bitcoin o seansta 63 bin 800 dolar dolayında tutundu ve bu da kriptoya özgü satışı daha geniş bir risk piyasası çekilmesi olmadan sindirdiğine işaret etti.

Günlük grafik ise hâlâ zayıf bir ivme gösteriyor. Stokastik RSI göstergeleri 22 ve 14 dolayında seyrederek göstergeyi alt aralığına yakın konumlandırıyor. MACD ise sinyal çizgisinin altında ve histogramı negatif kalıyor. Bu tablo, son sıçramanın henüz geniş bir trend dönüşünü doğrulamadığını gösteriyor.

STRATEGY SATIŞI HİSSEYİ SARSMADI

Strategy, 3 Ağustos'ta yaptığı resmi başvuruda 27 Temmuz ile 2 Ağustos arasında 104,73 milyon dolar karşılığında 1.638 Bitcoin sattığını açıkladı. Ortalama satış fiyatı 63 bin 957 dolar oldu. Bu rakam, şirketin kalan varlıklarındaki 75 bin 419 dolarlık ortalama alım maliyetinin altında kaldı. Şirket, elde ettiği gelirin 52,4 milyon dolarını imtiyazlı hisse temettülerine, 52,3 milyon dolarını ise STRC geri alımlarına yönlendirdi. Strategy artık yaklaşık 63,51 milyar dolara aldığı 842 bin 138 Bitcoin tutuyor. Başvuru ayrıca 290,6 milyon dolarlık hisse satış geliri gösterdi ve bunun 250 milyon doları dolar rezervine eklendi. Söz konusu işlem, şirketin 2026'da açıkladığı üçüncü Bitcoin satışı oldu. İcra Kurulu Başkanı Michael Saylor daha sonra kurumsal kararı kişisel varlığından ayırarak "Strategy halka açık bir şirket, benim cüzdanım değil" dedi. Strategy hissesi ise yaklaşık yüzde 1,6 artışla 94,86 dolar dolayında işlem gördü. Bu hareket yatırımcıların satışı memnuniyetle karşıladığını kanıtlamasa da başvurunun ani bir hisse satışı tetiklemediğini gösterdi.

COLDCARD DALGASI DÖRDÜNCÜYE ULAŞTI

Blok zinciri araştırma kuruluşu Galaxy Research'ün başkanı Alex Thorn, pazartesi günkü hareketliliği dördüncü şüpheli Coldcard saldırı dalgasına bağladı. Thorn'un güncellenen tahmini, 709 olası kurban adresinden hareket eden 448,7 Bitcoin'i kapsadı. Yönetici bu adresleri "muhtemel Coldcard kurbanları" olarak nitelendirdi. Bu ifade, doğrulanmış cihaz kayıtlarından çok zincir üstü örüntü analizini yansıtıyor. Dördüncü tahmin daha önce haritalanan dalgalara eklendiğinde, örtüşme olmadığı varsayımıyla 5.294 adreste yaklaşık 1.815,75 Bitcoin'e ulaşıyor. Coinkite bu toplamı doğrulamadı ve her dalgayı tek bir operatörün yönetip yönetmediğini de netleştirmedi. Şirket, güncellenen yazılımın artık yeni üretilen kurtarma kelimelerini koruduğunu belirtti. Ancak bir cihazı güncellemek, zayıf yazılım altında oluşturulmuş bir kurtarma ifadesini onarmıyor. Kullanıcıların tümüyle yeni bir kurtarma ifadesi üretip kalan Bitcoin'lerini bunun kontrol ettiği adreslere taşıması gerekiyor. Bir zincir üstü veri firmasının verileri ise saklama değişikliği açıklamasını destekliyor. Bir Bitcoin'in altındaki transferler cuma günü 39 bin 600 Bitcoin'e ulaşarak Kasım 2022'deki FTX çöküşünden bu yana en yüksek günlük düzeyi gördü. Büyük transferler bu paraların satıldığı anlamına gelmiyor. Bazı sahipler güvenlik uyarısına karşılık verirken fonlarını yeni cüzdanlara ya da borsalara taşımış olabilir.

ANALİST 60 BİN DOLAR TESTİNE İŞARET ETTİ

Analist Ali Martinez, 60 bin dolar seviyesinin yeniden test edilmesinin, olası bir ters omuz-baş-omuz formasyonunun sağ omzunu tamamlaması halinde aslında yükseliş sinyali olabileceğini savundu. Bu okumaya göre 66 bin 500 dolar formasyonun boyun çizgisini oluşturuyor. Doğrulanmış bir yukarı kırılım, 71 bin ve 76 bin dolar seviyelerini yeniden gündeme getirebilir. Formasyon yine de koşullu kalıyor. 60 bin doların kararlı biçimde kaybedilmesi öngörülen dönüşü zayıflatır ve dikkati 56 bin dolar dolayındaki desteğe çevirir. Martinez ayrıca madencilerin geçen hafta yaklaşık 112 milyon dolar değerinde 1.774 Bitcoin sattığını tahmin etti. Yönetici tahminine ilişkin ayrıntılı bir yöntem paylaşmadığından bu rakam denetlenmiş bir madenci toplamı yerine bir analist tahmini olarak değerlendiriliyor.

Bundan sonraki sınav, Bitcoin'in ABD seansı boyunca 63 bin doların üzerinde tutunup 65 bin ile 66 bin 500 dolar arasındaki direnç bandını aşıp aşamayacağı olacak. Bu seviyeyi koruyamaması piyasayı yeniden 62 bin 250 dolar ve olası bir 60 bin dolar testine açık bırakabilir. Boyun çizgisinin net biçimde aşılması ise alıcıların Strategy satışını, madenci dağıtımını ve Coldcard kaynaklı transferleri sindirdiğine dair daha güçlü bir kanıt sunacak.