Finans dünyası sarsıldı: Donald Trump kripto hamlesini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Finans dünyası sarsıldı: Donald Trump kripto hamlesini duyurdu

Geniş Video İzle

ABD'de yaklaşan seçimler öncesinde adaylar yeni hamleleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump finans çevrelerinde çok ses getiren kripto projesini açıkladı. World Liberty Financial ile DeFi sektörüne adım atan Trump, NFT koleksiyonları ve WLFI token satışları ile finansal teknolojilerde yeni bir sayfa açıyor.

17.09.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kripto para birimi piyasalarına iddialı bir giriş yaptı. Yeni projesi World Liberty Financial ile kripto ve DeFi dünyasını hedef alan Trump, NFT ve token satışlarıyla dikkat çekiyor. Bu yeni girişim, kripto para birimi kullanıcılarına ve yatırımcılara yeni bir soluk getirmeyi vaat ediyor.

Trump Ailesinden Kripto Devrimi: WLFI Token Piyasada

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı kızışıyor. Ülkede Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, kripto para piyasasına heyecan verici bir giriş yaptı. Trump kısa bir süre önce gerçekleştirdiği özel bir etkinlikte, "World Liberty Financial" isimli yeni kripto para projesini kamuoyuna tanıttı.

Trump, projenin tanıtım videosunda, "Geleceği kripto paralarla kucaklıyor, eski moda bankaları ve finans kuruluşlarını geride bırakıyoruz." diyerek projenin vizyonunu özetledi. X (eski adıyla Twitter) platformunda gerçekleşen iki saati aşkın canlı yayında, kripto uzmanı Farokh'un sorularını yanıtlayan Trump, NFT projelerinin kendisini bu alana çektiğini açıkladı.

Eski başkan, NFT koleksiyonlarından elde ettiği 7 milyon doları aşan gelirin kendisini şaşırttığını belirtti. Trump konu hakkında "NFT'ler başlangıçta ilgimi çekmemişti ancak kazanç rakamları beni oldukça etkiledi." ifadelerini kullandı.

Trump, kripto paraların önemine değinirken, "Kripto para birimleri şu an büyük görünse de gelecekteki potansiyeline bakıldığında henüz emekleme aşamasında. Çocuklarım bu konuda gözlerimi açtı. Onlar bu konularda oldukça bilgi ve tecrübe sahibiler." ifadelerini kullandı. Trump açıklamasında ayırıca çocuklarının bu konuda kendisini aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte, Donald Trump Jr. ve emlak yatırımcıları Steve ile Zach Witkoff, DeFi ve WLFI token konularını ele aldılar. Trump Jr., "Bu girişimimiz, finansal bir devrimin başlangıcı." diyerek projenin önemini vurguladı.

Dough Finance'in kurucularından Zachary Folkman ve Chase Herro, Eric Trump ile WLFI'nin stratejisini detaylandırdı. Folkman, "DeFi'nin en iyi özelliklerini alıp geniş kitlelere sunacağız." dedi ve WLFI'nin bir yönetişim tokenı olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Folkman, düzenleyici belirsizlikler nedeniyle, tokenın sadece akredite yatırımcılara sunulacağını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre token dağılımının yüzde 63'ü halka açık satışa, yüzde 17'si kullanıcı ödüllerine ve yüzde 20'si ekip üyelerine ayrılacak.

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte kripto kredi talebinin artması durumunda, stablecoin getirilerinin ABD doları para piyasası fonlarını geçebileceğini ve bunun kripto piyasalarına canlılık getirebileceği görülüyor.

Proje ilk olarak Ağustos ayında Trump'ın oğulları tarafından duyurulmuş ve çeşitlik kaynaklar projenin Ethereum Blockchain ağı üzerindeki Aave platformu kullanılarak geliştirileceğini açıklamıştı.

TD Cowen Washington Araştırma Grubu'ndan Jaret Seiberg, Trump ailesinin bu girişiminin, mevcut kripto düzenleme tartışmalarını etkileyebileceğini ve yeni düzenlemelerin oluşturulmasını zorlaştırabileceğini belirtti.

Trump etkinlikte ayrıca mevcut SEC Başkanı Gary Gensler hakkında eleştirilerde bulundu. Gensler yönetimindeki SEC'in kripto düzenlemelerine düşmanca yaklaştığını belirten Trump, kendisinin seçilmemesi durumunda kripto yatırımcılarının ve kullanıcılarının cehennemi yaşayacaklarını dile getirdi. Donald Trump konuşmasına seçim kampanyasında kripto para bağışlarını kabul etmeye uzun süre önce başladığını ve ABD'yi "kripto başkenti" yapmak istediğini de tekrar dile getirdi.

Finans dünyası sarsıldı: Donald Trump kripto hamlesini duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Finans, Defi, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Finans dünyası sarsıldı: Donald Trump kripto hamlesini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    atın çöpe gitsin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:48 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak 2025 yılında emekli olacaklara yüzde 30 daha az aylık bağlanacak
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
17:13 Yusuf Dikeç’e Bollywood’dan teklif geldi Yusuf Dikeç'e Bollywood'dan teklif geldi
17:06 Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu Kocası tarafından öldürülen Miss İsviçre finalistinin kesik başı, babası tarafından çöp kutusunda bulundu
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:18 Adalet Bakanlığı 300 personel alacak Adalet Bakanlığı 300 personel alacak
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 12:48:20. #1.12#
SON DAKİKA: Finans dünyası sarsıldı: Donald Trump kripto hamlesini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement