Kripto para yöneticilerinden çarpıcı itiraf

Kripto Para

Kripto para ekosisteminin önde gelen isimleri, Joe Biden yönetimi döneminde yaşadıkları bankacılık sorunlarını ilk kez bu kadar açık bir şekilde dile getirdi. Operation Choke Point 2.0 olarak adlandırılan süreçte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) artan baskısı ve düzenleyici kurumların tavrı nedeniyle birçok kripto girişimcisi temel bankacılık hizmetlerine erişimde ciddi engellerle karşılaştı.

Kripto Şirketlerine Karşı Gizli Operasyon

Tornado Cash kurucu ortağı Roman Storm, bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakılma sürecini detaylı şekilde anlattı. Storm, son 2 yılda defalarca benzer durumla karşılaştığını ifade etti.

Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss, kripto sektöründe çalıştığı için kendisinin ve şirketinin bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldığını belirtti. Winklevoss kardeşler, iki elin parmaklarını geçen sayıda banka hesabını kaybettiklerini vurguladı.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, yaşanan durumu Biden yönetiminin en etik dışı uygulamalarından biri olarak nitelendirdi. Armstrong, FOIA talepleriyle belge toplamaya devam ettiklerini ve sürecin tam olarak aydınlatılmasını beklediklerini açıkladı.

Castle Island Ventures ortağı Nic Carter, yaklaşık 100 portföy şirketinin tamamının benzer sorunlarla karşılaştığını doğruladı. FDIC'nin kripto firmalarına hizmet veren bankalar için yüzde 15'lik mevduat sınırı uygulaması, sektörün finansal sisteme erişimini kısıtladı.

Donald Trump'ın seçim vaatleri arasında Operation Choke Point 2.0'ı sonlandırmak ve kripto dostu bir düzenleyici çerçeve oluşturmak yer alıyor. Sektör temsilcileri yeni dönemde iyileşme bekliyor.