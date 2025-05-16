SEC'ten Coinbase'e yanıltıcı veri soruşturması - Son Dakika
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Kripto Para

SEC'ten Coinbase'e yanıltıcı veri soruşturması

SEC\'ten Coinbase\'e yanıltıcı veri soruşturması

SEC, Coinbase'in 2021'deki halka arzı öncesinde kullanıcı metriklerini şişirip yatırımcılara yanlış bilgi verip vermediğini araştırıyor. Şirket, doğrulanmış kullanıcı sayısını 100 milyonu aşkın olarak açıklamıştı ancak bu metrik iki yıl sonra raporlamadan çıkarıldı. Coinbase yetkilisi, soruşturmanın halka açık bir metrikle ilgili olduğunu belirtti.

16.05.2025 09:55
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase'in halka arz öncesi yaptığı açıklamaları incelemeye aldı. Bu soruşturma, borsanın 2021'de halka açılırken bildirdiği 100 milyondan fazla "doğrulanmış kullanıcı" iddiasına odaklanıyor. The New York Times'ın raporuna göre, inceleme Biden yönetiminde başladı ve Trump yönetiminde de devam ediyor.

SEC Coinbase Kullanıcı Verileri Manipülasyonu İddialarını Araştırıyor

Coinbase baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, açıklamasında soruşturmanın 'önceki yönetimden kalan bir inceleme' olduğunu belirtti. Grewal, 'Bu soruşturmanın devam etmemesi gerektiğine kesinlikle inanıyoruz ancak bu konuyu sonuca ulaştırmak için SEC ile çalışmaya kararlıyız.' dedi.

SEC, son dönemde borsanın lisanssız ve takas merkezi olarak faaliyet gösterdiğini iddia eden ayrı bir davayı düşürdü. Bu dava, Gary Gensler'in SEC başkanı olarak görev süresi boyunca başlatılan birçok soruşturmanın iptal edildiği bir dalganın parçasıydı.

Coinbase, 2023 yılındaki bir menkul kıymetler başvurusunda, 'doğrulanmış kullanıcılar' istatistiği yerine 'aylık işlem yapan kullanıcıları' açıklamaya başlayacağını belirtti. Şirket, ilk göstergenin 'genel performansın göstergesi olmadığını' ve 'artık iş performansı hakkında değerli bir bilgi sağlamadığını' savundu.

Grewal, 'Doğrulanmış kullanıcılar metriğinin bizimle e-posta adresini veya telefon numarasını doğrulayan herkesi içerdiğini, bu nedenle benzersiz müşteri sayısını abartabileceğini açıkladık.' dedi.

Borsanın 25 Şubat 2021 tarihli Form S-1 Kayıt Beyannamesi'ne göre, 'doğrulanmış kullanıcı' terimi, telefon numarası veya e-posta ile bir Coinbase hesabı kaydetmiş tüm perakende kullanıcıları, kurumları, ekosistem ortaklarını ve emanet dışı cüzdan kullanıcılarını kapsıyor.

Coinbase CEO'su Brian Armstrong, daha 2022 yılında borsanın 103 milyona kadar doğrulanmış kullanıcıya sahip olduğunu iddia etmişti, bu da onu ABD'deki en büyük kripto ticaret platformu yapıyordu.

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Son Dakika Kripto Para SEC'ten Coinbase'e yanıltıcı veri soruşturması - Son Dakika

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