Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor

Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor
22.07.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram, yaklaşık bir milyar kullanıcısına bu yaz saklama gerektirmeyen bir kripto cüzdanı sunmayı planlıyor. Şirketin üst yöneticisi bunu, tarihin en büyük kripto cüzdanı lansmanı olarak nitelendirdi.

Telegram'ın üst yöneticisi ve kurucusu Pavel Durov, uygulama üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin "insanlık tarihindeki en büyük saklaması olmayan kripto cüzdanı lansmanını" başlatacağını duyurdu. Durov ayrıntı vermeden, "anında ve sıfır ücretli kripto işlemleri" vaadinde bulundu.

TELEGRAM KRİPTO CÜZDANI NE ZAMAN GELİYOR?

Durov'un kriptoyu geniş kullanıcı kitlesine daha erişilebilir kılma hamlesi, geçen ay attığı bir adımın ardından geldi. Teknoloji girişimcisi, The Open Network'ün yerel kripto parası Toncoin'in GRAM olarak yeniden markalandığını açıklamıştı. Mesajlaşma uygulamasının kripto hedeflerinde büyümeyi desteklemeye yönelik plan kapsamında Telegram, ekosistemin baş yöneticisi ve en büyük doğrulayıcısı konumundaki TON Foundation'ın yerini de aldı.

TELEGRAM'DA ZATEN 150 MİLYON KULLANICILI BİR CÜZDAN VAR

Mesajlaşma uygulaması, halihazırda Wallet in Telegram adlı bir kripto cüzdanına erişim sağlıyor. Bu yıl açıklanan verilere göre cüzdanın 150 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Kişinin varlıklarını kendi kontrolünde tuttuğu bu cüzdan, kullanıcıların dijital varlıkları saklamasına ve alıp satmasına imkân tanıyor. Dijital varlık kullanıcıları arasındaki yaygınlığı nedeniyle Telegram, uzun süredir daha geniş bir kitleyi kriptoya taşıyabilecek bir kapı olarak görülüyor.

Şirket, TON projesini ilk kez 2018'de başlatmış, birkaç yıl sonra ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı hukuki mücadele nedeniyle projeden vazgeçmişti. SEC, GRAM tokenlerinin menkul kıymet yasalarını ihlal ettiğini belirterek Telegram'ı bu tokenlerin satışını durdurmaya zorlamıştı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:05:07. #7.12#
SON DAKİKA: Telegram kripto planında en büyük adımını atmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.